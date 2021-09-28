Заммэра Владимир Ефимов рассказал о новом концессионном соглашении, заключённом Москвой

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28 сентября 2021, 18:27

Столица заключила первый в своей истории концессионный договор в сфере образования, согласно которому на территории «Сколкова» появится школа на более чем 800 мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор концессии подразумевает строительство инновационной школы, рассчитанной на 825 учеников, при этом новое образовательное учреждение позволит обеспечить рабочими местами как минимум 150 человек.

«Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объём частных инвестиций составит не менее двух млрд рублей», — уточнил заммэра Владимир Ефимов.

Инвестор, с которым город заключил договор, должен будет спроектировать и возвести здание школы площадью 13 тысяч кв. м, оснастить её всем необходимым оборудованием и, помимо этого, заниматься её эксплуатацией и техническим обслуживанием в течение всех 25 лет, на которые было заключено соглашение.

Для строительства предпринимателям выделят землю на территории инновационного центра «Сколково». Инвестор уже начал разрабатывать архитектурный проект будущего образовательного комплекса, который в дальнейшем станет полноправным участником инфраструктуры «Сколкова».

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