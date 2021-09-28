Эксперт: на российском авторынке сегодня наблюдается постковидный синдром

На российском автомобильном рынке по состоянию на сегодняшний день наблюдается "постковидный синдром". Об этом на пресс-конференции в Москве заявил Директор аналитического агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков.
По его мнению, именно так можно охарактеризовать происходящие процессы, с периодически возникающими дефицитами.
Также он считает, что падение доходов населения, случившееся в период пандемии, привело к тому, что лишь 20% российского населения сегодня могут позволить покупку себе новых автомобилей, остальные 80% не купят их не то что в ближайшей перспективе, а вообще никогда.
"И когда говорят, что доходы снизились, нужно изучать доходы именно этой верхней прослойки населения в 20% - как у них с доходами, расходами и так далее. А всё остальное – это вторичный рынок, либо вообще общественный транспорт. Но в любом случае не надо делать из этого трагедии", - добавил эксперт.
Кроме того, он считает, что многих в настоящее время отпугивает неадекватная цена на так называемое дополнительное оборудование, которое некоторые продавцы умудряются навешивать в принудительном порядке.
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