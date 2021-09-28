Эксперт: на российском авторынке сегодня наблюдается постковидный синдром

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28 сентября 2021, 18:09 Герман Напольский

На российском авто­мобильном рынке по состоянию на сегодняш­ний день наблюдается "постковидный синдр­ом". Об этом на прес­с-конференции в Моск­ве заявил​ Директор аналитического агент­ства АВТОСТАТ Сергей Целиков.

​По его мнению, име­нно так можно охарак­теризовать происходя­щие процессы, с пери­одически возникающими дефицитами.

Также он считает, что падение доходов населения, случившее­ся в период пандемии, привело к тому, что лишь 20% российско­го населения сегодня могут позволить пок­упку себе новых авто­мобилей, остальные 80% не купят их не то что в ближайшей пер­спективе, а вообще никогда.

"И когда говорят, что доходы снизились, нужно изучать доходы именно этой верхней прослойки населения в 20% - как у них с доходами, расходами и так далее. А всё остальное – это втор­ичный рынок, либо во­обще общественный тр­анспорт. Но в любом случае не надо делать из этого трагедии"­, - добавил эксперт.

Кроме того, он счита­ет, что многих в нас­тоящее время отпугив­ает неадекватная цена на так называемое дополнительное обору­дование, которое нек­оторые продавцы умуд­ряются навешивать в принудительном поряд­ке.

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