СК возбудил уголовное дело против Навального о создании экстремистского сообщества

Аргументы Недели → Общество 13+

28 сентября 2021, 17:46 Источник: РИА "Новости"

Фото: Алексей Навальный, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников о создании экстремистского сообщества и руководстве им.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что по первой части статьи 282.1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества», помимо Навального, проходят Леонид Волков, Иван Жданов и другие. По второй части той же статьи «Участие в экстремистском сообществе» - Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и другие.

По данным следствия, Навальный не позднее 2014 года, когда был учредителем «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещена в РФ), совместно с Волковым и Ждановым создал экстремистское сообщество и руководил им. Уточняется, что они создали восемь некоммерческих фондов и коммерческих организаций, которые были структурными подразделениями сообщества, для обеспечения деятельности сообщества, в том числе для его финансирования и вовлечения новых участников.

В 2017 году появилось общественное движение «Штабы Навального» (запрещено в РФ), которое действовало в 37 регионах. Основным куратором выступал Волков. Позже к нему присоединись Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости