Собянин: «С января по июль Москву посетило более 13 млн. туристов и экскурсантов»

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28 сентября 2021, 15:40

Фото: pixabay.com

Более 13 млн туристов и экскурсантов посетили Москву в I полугодии 2021 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи с представителями гостиничной отрасли Москвы.



«Поздравляю работников отрасли гостеприимства с прошедшим Днем туризма. Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России. В I полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 млн гостей, в том числе 9,1 млн туристов и 4,3 млн экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - дает работу тысячам жителей нашего города»,- сказал Сергей Собянин.



Мэр также поблагодарил представителей гостиничной отрасли Москвы за помощь с предоставлением мест проживания врачам во время пандемии.



«Тяжелая была ситуация в связи с пандемией, часть гостиниц закрылась, заполняемость упала где-то до 40%. Меньше, чем в Европе, но все равно упала. В этом году я смотрю уже и заполняемость повыше, и туристический поток в основном за счет внутреннего туризма вырос. Я надеюсь, что удастся выстоять. Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сестры, врачи для того, чтобы не уезжать домой»,- отметил Сергей Собянин.



Он также подчеркнул, что город не прекращает оказывать содействие развитию гостиничной отрасли.



«В этом году будет введено 13 гостиниц, это рекорд за все это время. Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве»,- добавил Сергей Собянин.



Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, сегодня стартует туристический конкурс «Russpass исполняет мечты». Принять участие в нем могут все желающие граждане России, главным призом станет путешествие в Москву.



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