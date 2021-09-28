Рига: против автора мурала на стене школы возбуждено уголовное дело

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28 сентября 2021, 14:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Бог есть! Против художника и профессора Латвийской Академии художеств Кристиана Бректе возбуждено уголовное дело.

Латвийцы до сих пор в шоке от «художеств» профессора Бректе на стене городской школы: безобразные чудовища с тремя грудями, рогами, глазами… По мнению самого «писаки», так это выражение внутреннего мира… Хочу уточнить!!! Внутреннего мира, прости, Господи, «сатаниста»?

И надо же сказать, что идет второй месяц, как это невежество и уродство «красуется» на стене школы в центре Риги!

О, счастье! Против этого художника возбудили уголовное дело в связи с его работами.

Дело было возбуждено 21 сентября по заявлению присяжного адвоката Виктории Яркиной, которая просила проверить работы Бректе, выложенные на публичное обозрение в ФБ на наличие детской порнографии и сексуального насилия, каковое деяние попадает под ч.2 ст. 155 Уголовного кодекса ЛР. Максимальное наказание до 3 лет.

Если честно, то я считаю оскорблением других латвийских художников, которые вынуждены «стоять» в ряду «профессорства» с человеком, который, по моему мнению, не совсем психически здоров, и который, по моему мнению, проповедует сатанизм. То, что «малюет» данный профессор Бректе – скотство! Моё мнение!

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