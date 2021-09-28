Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в ряде регионов России наблюдается рост заболеваемости COVID-19

В России наблюдается последовательный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это фиксирует правительственный штаб.
При этом решения принимают регионы страны, в которых все еще есть особые полномочия. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос представителей СМИ о вероятной четвертой волне пандемии COVID-19.
“Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле”,- сказал Песков. По его словам, некоторые специалисты уже отмечают очередную волну, другие говорят о том, что она лишь начинается. Песков добавил, что в некоторых регионах РФ наблюдается рост заболеваемости.
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