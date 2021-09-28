На Южном Урале самым активным волонтерам переписи вручат подарки

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28 сентября 2021, 14:29 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Набор в ряды добровольцев ведется до конца сентября.

Челябинская область готовится к проведению Всероссийской переписи населения. В важном для страны мероприятии будут задействованы добровольцы. Они окажут информационную и организационную помощь.

В волонтерский корпус региона войдут 650 южноуральцев. Чтобы присоединиться к ним, необходимо подать заявку на сайте dobro.ru.

Пресс-служба правительства региона отмечает, что все волонтеры получат брендированную одежду от Росстата. Кроме этого, от каждого муниципалитета будут выбраны три самых активных добровольца. Им вручат подарки — портативные наушники, зарядные устройства и колонки. После окончания переписи организаторов, кураторов от муниципалитетов и волонтеров-активистов пригласят на торжественное мероприятие, которое состоится в Челябинске.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. В этот раз южноуральцы, как и жители всей страны, смогут заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Также переписчики по традиции обойдут жилые помещения, будут работать переписные участки, в том числе в МФЦ.

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