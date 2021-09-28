Как живётся безработным в Латвии​

Аргументы Недели → Общество 13+

28 сентября 2021, 14:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Нет никакого секрета, что в период коронавируса люди во всем мире потеряли работу. Увы, такова реальная и печальная ситуация. Но сегодня людей волнует иной вопрос: как вернуться к нормальной жизни, где есть работа и нет ограничений. Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось в Латвийское Государственное Агентство Занятости с просьбой помочь разобраться с проблемами безработных в стране. Мы благодарим Латвийское Государственное Агентство Занятости за помощь в создании материала.

Любой человек может потерять работу. И тут дело не только в коронавирусе, но и существует масса других причин: закрытие организаций, сокращения, возрастные ограничение и т.д. Но, как возможно в наше сложное время не работать? Невозможно! И понятно, что человек желает быстрее найти работу. Вот тут на помощь и приходит в Латвии Государственное Агентство Занятости.

Итак, какой «путь» следует пройти в Латвии, чтобы получить статус безработного?

Уже начиная со следующего дня, когда человек потерял работу, можно получить статус безработного. Что дает этот статус? Можно подать заявку на бесплатное учебное занятие, консультацию по вопросам дальнейшей карьеры и, конечно, получить помощь при поиске работы.

Как это происходит на самом деле?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» провело свое расследование.

Точно могу сказать, что не все так сложно, как многим представляется: достаточно в электронном виде подать заявку в ГАЗ на статус безработного или ищущего работу лица. После проверки всех данных соискателя на статус безработного, ему приходит соответствующее письмо. Кстати, приходит очень быстро – за дня четыре, хотя, по правилам в течении двух недель. Если статус безработного присвоен, то к человеку «прикрепляется куратор» с которым можно связаться и решить насущные вопросы. Я была свидетелем, когда человек позвонил куратору и тот не ответил, но не прошло и двух минут, как ему перезвонили. Своими глазами видела, и своими ушами слышала.

Еще один вопрос, который волнует латвийцев: как начисляют размер пособий?

В Латвии размер пособий по безработице зависит от накопленного трудового стажа и произведенных взносов на обязательное социальное страхование.

Продолжительность выплат по безработице в Латвии составляет 8 месяцев. В первые два месяца – 100%, третий и четвертый месяц – 75% от назначенного пособия, пятый и шестой – 50%, седьмой и восьмой - 45%.

Лично меня интересовал вопрос о том, много ли латвийцев пользуются услугами ГАЗ в 2021 г?

По мнению пресс-службы ГАЗ, в начале сентября этого года на учете состояли 59040 зарегистрированных безработных. Но в эту цифру входили люди, которые желали, например, получить консультации по вопросам развития карьеры. Более того, было зарегистрировано 1276 желающих, которые решили освоить различные курсы, которые им предложило агентство: например, языковые, компьютерные и т.д.

Надо отдать должное, что люди, получившие статус безработного, к счастью, имеют большой доступ к вакансиям, которые предлагает ГАЗ.

Да, мне часто говорили, что, мол, а вы посмотрите на оплату труда предлагаемых вакансий-они слишком малы. Есть, конечно, в этих словах правда! Следует учесть, что ГАЗ предлагает то, что предлагают им потенциальные работодатели. Если человек рассчитывает получить место высокопоставленного чиновника или директора муниципальной больницы и т.д. то понятно, что ГАЗ такое предложить не может! Это точно не в их компетенции. Да, шофера, продавца, архивариуса, медсестры, преподавателя и т.д. – профессии, которые есть в ГАЗ, но… Конечно, зарплаты далеко не те, которые бы хотели получать латвийцы. Но эти вопросы к правительству страны!

Есть такой момент: люди получают пособия по безработице и сами решают свои вопросы с работой.

По мнению пресс-службы ГАЗ, за последние восемь месяцев на работу устроилось 41843 зарегистрированных безработных, в том числе 11058 безработных в возрасте старше 50 лет, и 2467 безработные, которые имеют инвалидность.

Если рассмотреть работу ГАЗ в Латвии, то вот они четко работают – быстро. Но они не правительство страны и не могут, увы, прыгнуть выше головы, вернее, того, что им самим предлагают.

Радует одно, что люди в период безработицы могут, в принципе, освоить дополнительную профессию, выучить язык, научиться разбираться неплохо в компьютере и т.д. И это совершенно бесплатно… Впрочем, существуют, например, языковые курсы (латышский язык) за которые зарегистрированному безработному доплачивают. И такое есть. Постепенно в Латвию возвращается жизнь…

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