Оплошность следователей, или «отжим» санатория «Кубань»

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28 сентября 2021, 13:49 Сергей ИВАНОВ

Почему следственный отдел МВД по городу Анапе, вопреки решениям суда, помогает акционерам оказывать давление на генерального директора Стремоусова?



Кубанские СМИ растиражировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора анапского санатория «Кубань» Сергея Стремоусова. Если простым гражданам иногда позволительно случается голословно обвинять людей, чья вина не доказана, то следователи по закону обязаны скрупулезно изучать факты, прежде чем распространять такого рода информацию. В данном случае сотрудники следственного отдела должны были ознакомиться с судебными решениями, которые вплоть до Верховного Суда РФ опровергают вину Стремоусова (см. ст. 90, 144 УПК РФ). Ситуация заставляет задуматься: что это — пренебрежение нормами УПК? И если да, то почему представители закона решили действовать именно таким образом? Ведь со стороны это, на наш взгляд, выглядит так, будто они встали на сторону миноритарного акционера общества. Который, складывается такое ощущение, в этой ситуации может надеяться на безвозмездное приобретение многомиллионного имущества санатория.



Уехал не значит убежал

В самом центре Анапы, в 150 метрах от моря, находится одно из крупнейших российских оздоровительных предприятий — санаторий «Кубань». Здесь ежегодно отдыхают и проходят лечение тысячи отдыхающих. Курортный бизнес — дело прибыльное, поэтому трудно найти предпринимателя, который откажется от такого объекта на берегу моря. Быть может, и ситуация, связанная с уголовными претензиями и временным отстранением от работы генерального директора АО «Санаторий „Кубань”» Сергея Стремоусова, возникла не на пустом месте. Странным выглядит то, что предпринимателя, который доказал свою правоту в суде, отбился от необоснованных партнерских претензий и со спокойной душой выехал за границу, внезапно объявили беглым преступником.

Девятого сентября в руки журналиста одного из кубанских изданий попало постановление Анапского городского суда от 24 августа 2021 года, который удовлетворил ходатайство анапского следователя Зуева и временно отстранил от занимаемой должности генерального директора санатория Сергея Стремоусова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями из-за того, что он якобы действовал вопреки интересам других акционеров. По версии правоохранительных органов, руководитель предприятия в ущерб акционерному обществу при наличии свободных мест в санатории «Кубань» заключил договор размещения с ИП, являющимся одновременно супругой Стремоусова, и перечислил на ее счет более 7,7 миллиона рублей.

Данный документ стал основанием для огласки. Журналисты принялись штамповать новости об уголовном деле со ссылкой на первоисточник. Узнав к тому же, что подозреваемый находится не в России, пресса сделала вывод, что Стремоусов подался в бега.

Позднее журналистам поступило письмо генерального директора АО «Санаторий „Кубань”», в котором руководитель общества изложил свою позицию. С этой позицией мы ознакомили читателей в нашей предыдущей публикации. Сергей Стремоусов подтвердил, что действительно находится за границей, в США, однако не по причине какого-то бегства, а по сугубо семейным обстоятельствам. И более того, по прилету в Майами у него обнаружили ковид, из-за чего Стремоусова поместили в клинику.

«История эта судебная уже давно длится, там в исковых требованиях фигурируют еще 2013, 2014 и 2015 годы, — пишет Стремоусов. — Да, в юриспруденции есть термин „возбудить уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам”. Но тут об этом речь даже не идет. Обстоятельства как раз все старые, судебные инстанции их уже все по косточкам разобрали... Я не хочу скрывать, у меня сложилось убеждение, что всё происходящее по существу может являться попыткой рейдерского захвата санатория „Кубань”, которым я руковожу, на это брошены все силы. Мне предлагали заоблачные суммы, чтобы я здравницу „сдал”. Но мне эти деньги не нужны. Мы будем продолжать работать. Я после выздоровления, когда организм справится с этим проклятым ковидом, обязательно вернусь в Анапу. Не хочется всю эту дребедень опять поднимать и доказывать, что белое — это не черное, но, видимо, придется, никуда не денешься».

Чтобы не перенимать эстафету голословия, мы решили подробнее разобраться в ситуации.



Суд установил — ущерба нет!

Отметим, что, обосновывая свое ходатайство об отстранении гендиректора от должности, следователь Зуев указал на то, что, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, Стремоусов «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов своей семьи при наличии в санатории достаточного количества свободных мест для размещения отдыхающих» в 2013—2015 годах заключил договоры аренды номеров в гостинице для размещения отдыхающих с ИП О. А. Стремоусовой, являющейся его супругой, и перечислил ей сумму более 7,7 млн рублей. Таким образом он якобы действовал вопреки интересам акционерного общества и причинил ему ущерб.

Как раз таки вопросы нанесения обществу ущерба и наличия свободных мест в санатории являлись предметом обстоятельного судебного разбирательства, которое завершилось осенью 2020 года. Истец Димоев, являющийся заявителем уголовного преследования в отношении Стремоусова, выступая от лица акционерного общества «Санаторий „Кубань”», ранее, в 2018 году, подал иск о взыскании суммы ущерба, понесенного обществом в результате действий совета директоров санатория, которые одобрили размещение отдыхающих санатория в гостинице индивидуального предпринимателя при наличии собственного свободного номерного фонда.

Однако решением Арбитражного суда Краснодарского края от 4 марта 2020 года по делу №А32-41922/2018 установлено, что никакого ущерба обществу причинено не было. Так, по ходатайству ответчика 27 ноября 2019 года суд назначил экспертизу в ООО «БСК аудит». Эксперту было необходимо определить, каков размер убытков в период заключения спорных сделок и имелись ли при этом у санатория «Кубань» собственные свободные места.

Из заключения экспертизы после сопоставления койко-мест по обязательствам санатория по госконтрактам и фактического количества койко-мест следует, что в указанные периоды у санатория «отсутствовали свободные нереализованные номера, следовательно, при таких обстоятельствах фактически реализованная необходимость санатория оплачивать арендную плату не может отнесена к убыткам». Арбитражный суд также сослался на Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62, согласно которому директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия или бездействия, повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового риска. Кроме того, деятельность санатория является прибыльной, о чем свидетельствуют балансы и отчеты о прибылях и убытках, которые установлены решением краевого арбитражного суда от 2 февраля 2017 года и постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2017 года.

Естественно, отказ в удовлетворении требований не устроил истцов, и миноритарный акционер обратился в Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение отменить, признать недостоверным заключение экспертизы. Якобы при ее проведении эксперт вышел за рамки поставленного вопроса. В постановлении от 25 июня 2020 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что «заключение по результатам дополнительной экспертизы соответствует установленным статьей 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 №73-ФЗ требованиям». По мнению апелляции, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что возникшая необходимость санатория оплачивать арендную плату не может быть отнесена к убыткам.

Тем более бухгалтерская экспертиза, признанная судом надлежащим доказательством, показала, что в результате деятельности по реализации путевок АО «Санаторий „Кубань”» получена прибыль.

Восьмого октября 2020 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не нашел нарушений норм процессуального права в решении суда первой инстанции и оставил жалобу миноритарного акционера без удовлетворения.



Не мытьем, так катаньем

Важно, что данные судебные акты находятся в открытом доступе — на сайте арбитражного суда. Они полностью опровергают посыл следствия о нанесенном ущербе и наличии в спорные периоды свободных мест в оздоровительном учреждении.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2021 принял постановление №21 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях», согласно п. 5 которого следует обратить внимание на то, что обязательным признаком объективной стороны злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ) является причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций.

При этом в уголовном деле нет потерпевшего и, следовательно, нет заявления потерпевшего о сумме ущерба, а миноритарный акционер подать такое заявление правом не обладает. Более того, такое заявление подать вообще невозможно, так как отсутствие ущерба установлено решениями судов. И более того, имеется решение общего собрания акционеров санатория о том, чтобы не обращаться в правоохранительные органы по этому вопросу. На собрании миноритарный акционер хотя и голосовал против, но от его голоса решение не зависело. Сложилась ситуация, когда миноритарный акционер не подчиняется решению общего собрания санатория и действует сам по себе, а уголовное дело расследуется без потерпевшего. Как нам кажется, выставленная на общее обозрение информация о расследуемом уголовном деле, возбужденном при таких обстоятельствах, наносит репутационный ущерб не только генеральному директору, но и коллективу действующего предприятия.

Однако такое проявление в информационной повестке уголовных претензий должно иметь объяснение. Начинает складываться ощущение, что акционеры санатория, владеющие целой сетью гостиниц и санаториев в Анапе, среди которых «Жемчужина России» и «Вита», не мытьем, так катаньем, не судами, так инициированием уголовного преследования пытаются добиться каких-то целей. Сам Стремоусов полагает, что действия эти могут быть направлены на достижение его «сговорчивости» по вопросу активов санатория «Кубань». Ведь сам бизнесмен в своем обращении указывает на то, что ему предлагают продать здравницу.

О методах ведения бизнеса некоторых анапских семейных кланов можно судить по громкому делу 2011 года. Как писала тогда «Российская газета», один из представителей влиятельной анапской семьи был задержан в Москве при покушении на коммерческий подкуп сотрудника Росимущества. Крупную сумму должностному лицу сулили за назначение «нужного» человека на должность генерального директора анапского санатория «Россиянка», дабы впоследствии через него передать государственные активы предприятия в частные руки. Домодедовский городской суд Московской области 22 января 2015 года установил вину задержанного гражданина. Увы, но в результате крупной государственной здравнице выжить всё равно не удалось: ее довели до крупных убытков, а впоследствии — до банкротства. Как стало известно «Аргументам недели», фигурант этой истории якобы относится всё к той же влиятельной семье, что и герой нашего нынешнего материала.

Бизнес есть бизнес, и понятно, что иногда в целях конкуренции один партнер может слегка поднажать на вчерашнего соратника, чтобы добиться для себя каких-то преимуществ, но в истории с санаторием «Кубань» дела выглядят куда серьезнее. Пока на Стремоусова, игнорируя решения суда, пытаются повесить судимость правоохранительные органы, а общественность на голубом глазу убеждают в «побеге» гендиректора, вскрываются обстоятельства, которые, на наш взгляд, бросают тень на саму «пострадавшую» сторону. В первый день учебного года журналисты телеканала «РЕН ТВ» опубликовали репортаж «Ужасы на отдыхе: родители жалуются на детский лагерь в Анапе». В нем журналисты со слов родителей рассказали об условиях пребывания детей в санаториях «Жемчужина России» и «Вита». Если верить сюжету, то, по словам родителей, школьники якобы жили в обветшалых номерах, питались отвратительными обедами и многие вернулись с отдыха больные.

«День знаний после такого отдыха в Анапе многие дети пропустили. Кому-то на больничном придется провести еще как минимум две недели. Ну а родители уже пишут заявления в Роспотребнадзор. А если в оздоровительных центрах их и дальше будут игнорировать, планируют подавать в суд с требованием вернуть деньги за испорченный отдых», — приводят свою оценку последствий случившегося журналисты «РЕН ТВ».

Последовали ли за этим какие-либо проверки, что они показали и подтвердили ли то, о чем рассказывали в своем материале журналисты, нам неизвестно. Но сами факты обращений родителей в прессу, на наш взгляд, стандартным завершением детского отдыха явно не выглядят.



Постскриптум

По идее, уж кто-кто, а сотрудники правоохранительных органов в соответствии со статьей 144 УПК РФ должны знать о своей обязанности проверять все факты и применять в работе разъясняющие установления пленума Верховного Суда РФ и соответствующие судебные акты. Ведь согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Законы у нас есть, и правильные. Так почему они не исполняются?

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