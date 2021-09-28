Иммунолог Крючков заявил, что если в России введут локдаун из-за COVID-19, то он должен продлиться как минимум 2,5 месяца

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28 сентября 2021, 14:04 Источник: URA.RU

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Если на российской территории власти решатся на локдаун в связи с пандемией COVID-19, то его продолжительность должна составить по меньшей мере 2,5 месяца. Так считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По мнению специалиста, это существенно ослабит уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Крючков подчеркнул, что ранее в стране полноценного локдауна не наблюдалось.

Иммунолог полагает, что “нам 2-2,5 месяца будут нужны, как минимум, если не больше для того, чтобы реально погасить”. Он уверен, что в РФ 4-5 недель локдауна будет недостаточно. Однако Крючков не считает, что власти все же прибегнут к таким противоэпидемическим мерам.

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