Челябинцы выстраиваются в очередь к мастеру треш-маникюра

Аргументы Недели → Общество

28 сентября 2021, 13:38 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото из личного архива Алины Филипповой

Украсить ногти объемными фигурками и оригинальными дизайнами хотят и женщины, и мужчины.

Издание «Полит 74» рассказало о молодой челябинке Алине Филипповой, которая делает своим клиентам экстравагантный маникюр. Свои работы она публикует в Tik-Tok, на ее аккаунт подписано почти 100 тысяч человек. В интернете Алина известна под ником Нейлуня.

Челябинка занимается маникюром четвертый год, сначала ее работы ничем особенно не отличались от того, что делают другие мастера, но со временем Нейлуня выработала запоминающийся авторский стиль.

Треш-маникюр вызвал противоречивые суждения пользователей интернета, многие недоумевают, как с длинными ногтями делать домашние дела. Но Алину негатив в сети не смущает. Ее услуги пользуются спросом среди мужчин и женщин, свободных мест нет на две недели вперед.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости