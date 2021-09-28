Отоларинголог Лесков рассказал, что игнорирование насморка может привести к синуситу

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28 сентября 2021, 13:44 Источник: Радио Sputnik

Jeremy Maude/Global Look Press

Врач-отоларинголог Иван Лесков рекомендовал российским гражданам не игнорировать насморк. Он отметил, что если при таком заболевании не лечиться, то можно получить осложнение.

Специалист призвал россиян не терпеть насморк. По его словам, при заложенности носа потребуется использование сосудосуживающих препаратов. В противном случае человеку грозит синусит, ведь “отек носа перекрывает пазухи”.

Врач подчеркнул, что стоит помнить и о прочих медикаментах. Во избежание получения зависимости от сосудосуживающих препаратов специалист посоветовал промывать нос солевыми растворами. Кроме того, справиться с отеком с водянистыми выделениями помогают капли или спрей с интерфероном. Лесков добавил, что при наличии зеленых выделений следует воспользоваться препаратами с антибиотиками.

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