Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тыс рабочих мест за пределами ТТК

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28 сентября 2021, 13:26

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тыс. рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца.



«Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда ряду девелоперских проектов, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 19,5 тыс. рабочих мест, построив промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию проектов составят свыше 25 млрд руб.



В частности,9,45 тыс. рабочих мест создадут компании, входящие в ГК «ПИК», построив торговый комплекс на ул. Зеленодольская, бизнес-центр на ул. Заречная, торговый центр на территории бывшей промзоны «Бутово» и два деловых центра на ул. Озерная и в 2-м проезде Перова Поля - общая площадь объектов составит 186 тыс. кв. м.



Также, более 7,2 тыс. рабочих мест создадут компании, входящие в ГК «Капитал груп», построив два промышленных парка в дер. Крекшино и в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева, промышленный комплекс вблизи дер. Давыдково и многофункциональный общественно-деловой центр на ул. Ярцевская - общая площадь объектов составит 296 тыс. кв. м.



Помимо этого, 1,7 тыс. рабочих мест создадут компании, входящие в ГК «Пионер», построив бизнес-парк «Останкино» недалеко от метро «Бутырская», ТПУ «Ботанический сад», школу и детский сад в 2-м Котляковском пер. - общая площадь объектов составит 171,5 тыс. кв. м.



В свою очередь 1,1 тыс. рабочих мест создаст АО «Специализированный застройщик «Метромаш» (AFI Development), построив многофункциональный офисно-торговый центр на ул. Тагильская, площадь объекта составит 38 тыс. кв. м.



Еще119 рабочих мест создаст ООО «Стройэкспорт» («РГ-Девелопмент»), построив общеобразовательную школу на ул. Берзарина площадью 12,5 тыс. кв. м.



«Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году. Изначально она была нацелена на создание объектов промышленного и офисного назначения. Вноябре 2020 года программа была существенно расширена - теперь инвесторы могут получить льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов», - говорится в тексте.



В пресс-службе подчеркнули, что реализация программы позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сократить маятниковую миграции внутри города.



«На данный момент в программе участвуют крупные застройщики, которые планируют инвестировать в девелоперские проекты более 50 млрд руб. и создать порядка 20тыс. рабочих мест», - отмечается в сообщении.





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