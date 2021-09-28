Собянин присвоил статус технопарка двум предприятиям ГК «Ростех»

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28 сентября 2021, 13:13

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус технопарка НИИ резиновых и полимерных изделий и Институту электронных управляющих машин имени Брука.



«Правительство Москвы присвоило статус технопарка двум высокотехнологичным предприятиям - АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» и ПАО «Институт электронных управляющих машин имени Брука», входящим в состав ГК «Ростех». Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.



АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» расположено на востоке Москвы в районе Богородское по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1. Основанный в 1930 году НИИ резиновых и полимерных изделий является разработчиком эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимеров. Среди выпускаемой продукции - грузовые шины для космической отрасли, медицины, авиации и вертолетостроения. Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, - 1,05 га, площадь помещений - 13 тыс. кв. м. На предприятии работают 249 человек.



В технопарке арендуют площади 18 резидентов, в числе которых АО Научный центр «Малотоннажная химия», АО «ЭКОС-1», ООО «Научно-производственная компания «Полистом».



ПАО «Институт электронных управляющих машин имени Брука» расположено на юго-западе Москвы в Гагаринском районе по адресу: ул. Вавилова, д. 24. Основным направлением деятельности предприятия является проведение исследований, разработка, внедрение и последующая коммерциализация отечественных микропроцессоров, вычислительных блоков, систем и управляющих комплексов, информационно-вычислительных сетей и средств управления процессами, обеспечивающих высокий уровень технологической и информационной безопасности России в стратегически важных отраслях оборонной, производственной и социальной сферы.



Общая площадь здания, занимаемого технопарком, составляет 12,3 тыс. кв. м. (статус технопарка впервые присваивается не комплексу зданий, а части помещений внутри здания - 5 тыс. кв. м). На предприятии работают свыше 400 человек.



В технопарке арендуют площади два резидента АО «МЦСТ» и ООО Инженерный центр «Комплекс-М».



«В планах развития технопарка - модернизация линии для опытного и мелкосерийного производства вычислительной техники, а также создание Центра компетенций по разработке вычислительной техники. Инвестиции на эти цели составят 320 млн руб.», - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.



Подчеркивается, что в настоящее время в Москве создано 45 технопарков. На этих площадках работают более 2 тыс. компаний, создано свыше 67 тыс. рабочих мест. Статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%.



С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 54 млрд руб. На 1 руб. налоговых льгот приходится более 8 руб. частных инвестиций.





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