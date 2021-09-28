Владимир Ефимов: более 3,5 тысяч обращений проверил телеграм-бот «Самострой.net» за месяц

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28 сентября 2021, 13:15

Данный чат-бот весьма прост в использовании, при этом скорость реагирования не зависит от дня и времени суток. Цифровой ассистент оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С помощью телеграм-бота можно получить необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства на территории столицы и за ее пределами, находящихся в собственности города Москвы.

«Мы продолжаем вводить новые цифровые инструменты, призванные максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. Одним из таких автоматизированных помощников стал чат-бот Госинспекции по недвижимости. С начала запуска сервиса, чуть более чем за месяц, к нему обратились более 3,5 тысячи раз. Из них 215 запросов получили подтверждение о наличии объектов самостроя на земельных участках: полученные сведения о нарушениях особенно актуальны при покупке или аренде объектов недвижимости», — прокомментировал Владимир Ефимов.

Воспользоваться сервисом легко — для этого лишь надо найти в мессенджере Telegram бота под названием «Самострой.net», нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. После этого в течение минуты робот проверит объект и даст соответствующий запросу ответ: «на данном участке находится объект самовольного строительства», «по данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены».

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