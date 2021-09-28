Андрей Бочкарёв: Реконструкция Донецкой улицы в ходе строительства Южной рокады завершена более чем наполовину

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28 сентября 2021, 13:00

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что в рамках строящегося участка Южной рокады, более чем наполовину завершена реконструкция Донецкой улицы.



«На Донецкой улице в настоящий момент проведена реконструкция двухполосного магистрального участка протяженностью 326 м и четырехполосного участка набережной длиной 435 м, ведется строительство очистных сооружений», - рассказал Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что также продолжается возведение подъездной дороги и отстойно-разворотной площадки со станцией наземного общественного транспорта.



«Строительство конечной станции маршрутов ГУП «Мосгортранс» выполнено на 60%, уже смонтированы устройства для подзарядки электробусов», - уточнил Андрей Бочкарёв.



По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Южной рокады и Юго-Восточной хорды) Юрия Кравцова, на три четверти выполнено переустройство инженерных сетей.



«В районе Донецкой улицы демонтирована старая и установлена новая воздушная линия электропередач ВЛ 110кВ «Курьяново-Сабурово» протяженностью 1 246 м, из них более трети проходят над Москвой-рекой. В настоящее время линия уже переключена и функционирует в штатном режиме, параллельно завершаются работы по финишному благоустройству», - пояснил Юрий Кравцов.



Южная рокада входит в новую систему скоростных магистралей Москвы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-западной хордами. Рокада соединит крупнейшие автодороги столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.



Создание хордовой системы скоростных магистралей — флагманский проект современного развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Они призваны соединить напрямую друг с другом периферийные районы города, тем самым, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК.





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