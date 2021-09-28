Наталья Сергунина рассказала об участии московских экспортеров в «Экспо-2020»

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28 сентября 2021, 13:01

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С 12 по 14 декабря Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для столичных компаний многоотраслевую бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты. Отобранные экспертной комиссией предприятия представят свою продукцию зарубежным байерам и потенциальным деловым партнерам в рамках всемирной универсальной выставки «Экспо-2020» в Дубае. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий - в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира», - рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.



Отмечается, что подать заявку на участие можно до 5 октября включительно на сайте МЭЦ.



Проведение «Экспо-2020» в Дубае в связи с пандемией коронавируса было перенесено на 2021 год. Выставка открывается 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года. Для посетителей будет работать около 400 национальных и тематических павильонов. Отдельный блок программы посвящен развитию предпринимательского дела - выставка станет площадкой для налаживания бизнес-коммуникаций и продвижения товаров на международных рынках. Уточняется, что МЭЦ организует для участников бизнес-миссии переговоры с потенциальными покупателями, обеспечивает услуги переводчиков, информационное сопровождение.



«Для Москвы сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами является важным направлением в том числе с точки зрения поддержки столичных экспортеров. В текущем году уже проведено две бизнес-миссии в онлайн-формате, а также поддержано участие компаний города в двух ведущих выставках ОАЭ - The Big 5 и Gitex», - сообщается на официальном сайте мэра столицы.



В материале также уточнили, что ранее в этом году Россия подала заявку на право проведения «Экспо-2030» в Москве. Всемирная универсальная выставка - масштабная международная экспозиция, аккумулирующая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Выставка проводится каждые пять лет с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. МЭЦ, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, оказывает поддержку предпринимателям и способствует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра - увеличение числа московских экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.





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