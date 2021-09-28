Российские чиновники не хотят озвучивать данные по смертности и рождаемости

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28 сентября 2021, 12:13

Национальный проект «Демография» для российского бюджета оказался самым затратным. При этом его показатели не сходятся с запланированными в указах президента. Аудиторы Счётной палаты считают, что в национальный проект необходимо вернуть данные по рождаемости, смертности и продолжительности жизни.



Из-за пандемии они были убраны их всех официальных документов проекта. В России, согласно заявлениям экспертов Оксфордского университета, происходит сокращение ожидаемой продолжительности жизни среди мужчин на 1,8 года. В США и Литве, для сравнения, данный показатель составляет 2 года.



Согласно старому паспорту национального проекта, правительство планировало снизить смертность населения, повысить коэффициент рождаемости и увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет. В июльском указе президента России Владимира Путина отмечено, что достижение устойчивого роста численности населения зависит ещё от мигрантов.



Министерство здравоохранения среди главных причин провала реализации национального проекта назвало пандемию. Россия пока находится в списке стран антилидеров по сокращению населения и уменьшению продолжительности жизни. Росстат сообщил, что в прошлом году продолжительность жизни составила 71,5 лет: 66,5 лет для мужчин и 76,4 для женщин.





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