На восстановление после наводнения древнего Храма Иоанна Предтечи в Керчи потребуется 250 миллионов ​ рублей​

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28 сентября 2021, 11:31 Источник: Аргументы недели-Крым

коллаж АН-Крым

На восстановительные работы после разрушительных деяний летнего наводнения необходимо 250 миллионов рублей.

В министерстве культуры Крыма рассказали, что провели обследование повреждений храма и установили – нанесенный ущерб оценивается в 250 миллионов рублей. Также отмечено, что храм Иоанна Предтечи является объектом культурного наследия.

Напомним – обильные дожди, приведшие к наводнению в Керчи, прошли 17-18 июня 2021 года.

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