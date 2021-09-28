Россия может терять по полмиллиона человек в год, если не изменить экономическую политику

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28 сентября 2021, 10:50

Если Российская Федерация не реализует свой огромный экономический потенциал, страна может столкнуться с серьёзной демографической проблемой, заявили эксперты во время обсуждения стратегии национальной безопасности России в Торгово-промышленной палате. Новая стратегия направлена на «сохранение» населения и ускорение темпа роста экономики.



С 1992 года уровень смертности в России всегда был выше рождаемости. Если такая ситуация продолжится, то в ближайшее десятилетие страна будет терять по 500 тысяч человек в год.



Предприниматели, эксперты и политики считают, что для реализации Стратегии национальной безопасности необходимо изменение налоговой, внешнеторговой политики. Утверждённая в 2021 году президентом России Владимиром Путиным Стратегия направляет усилия правительства в первую очередь на повышение качества людей, сплочение российского общества. Однако участники встречи отметили, что предыдущую стратегию реализовать не получилось.



Академик Российской Академии наук Сергей Глазьев считает, что для достижения поставленных целей в России не хватает механизмов их реализации. Так, порядка 8% экономической активности создаётся мигрантами. Это прямой показатель отсутствия комплексной экономической политики в стране.





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