Сегодня исполнилось бы 58 лет Владимиру «динамиту» Турчинскому

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28 сентября 2021, 10:20 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Ровно 58 лет прошло со дня рождения российского спортсмена, радиоведущего, актёра и предпринимателя Владимира Турчинского. Известного шоумена не стало в 2009 году.



Владимир Евгеньевич Турчинский родился 28 сентября 1963 в Москве. До шестилетнего возраста он жил в Ульяновске. Занимался в спортивной школе. Вся его семья обожала спорт. В 5 классе он стал серебряным призером первенства Москвы по борьбе, а в 8 классе попал в сборную Москвы по самбо. Он учился в Московском институте инженеров гражданской авиации по специальности программист. После чего ушёл в армию.



Владимир подрабатывал фотографом и продавал снимки в журналы. Также он был телохранителем у многих актёров и певцов. Он успел поработать даже учителем младших классов. В 90-х годах участвовал в знаменитом шоу «Бои гладиаторов».



В 2006 году Владимир принял участие в съёмках детской телепередачи «Улица сезам». После чего он стал ведущим нескольких телепрограмм, таких как: «Сектор страха», «Смех без правил», «Спорт», «Убойная лига». Кроме того, он работал на радиостанции «Серебряный дождь».



Актёр был женат три раза. Его первой женой стала чемпионка мира по армрестлингу - Ирина Турчинская. Вторая избранница - это Лариса Турчинская, она была известной легкоатлеткой. Третья жена Ирина была специалистом по бодибилдингу и фитнесу. Также у актера есть двое детей.



За несколько часов до своей смерти Турчинский принял участие в съёмках программы «Добрый вечер, Москва». Спортсмен и телеведущий скончался на 47-ом году жизни 16 декабря 2009 года от инфаркта. Сообщается, что днём ранее в одной из клиник ему делали процедуру плазмафереза, из-за которой и начались осложнения.

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