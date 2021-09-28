В Испании развесили социальную рекламу, унижающую русских женщин

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28 сентября 2021, 10:03

Социальная реклама, приуроченная к Международному дню борьбы с секс-эксплуатацией и торговлей людьми, возмутила российское посольство в Испании.

Неуместные плакаты – дело рук некоммерческой ассоциации Nueva Vida. На них изображено «меню дня» – обычно подобные вывески размещают уличные кафе возле входа. Вот только вместо еды и напитков перечислены женские имена. И почему-то именно русские. Чтобы не возникло никаких сомнений, авторы рекламы сделали заголовок: «Блюдо дня – русские девственницы». Рядом указана стоимость и бонус – разные виды наркотических средств.

В посольстве РФ заявили, что российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены данной пиар-акцией, а баннеры с упоминанием имен русских женщин назвали провокационными. Дипмиссия требует срочно убрать плакаты.

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