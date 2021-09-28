Филип Моррис Интернэшнл в России представила четвертый отчет об устойчивом развитии

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28 сентября 2021, 10:00

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России представили четвертый отчет о деятельности в области устойчивого развития, подготовленный в соответствии со Стандартами глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative Standards, GRI).

Документ дает всестороннюю оценку деятельности компании в сфере охраны окружающей среды, в социальной сфере, а также показывает результаты, достигнутые в отношении организационного развития и трансформации бизнеса в сторону бездымных продуктов.

Для ФМИ устойчивое развитие означает формирование долгосрочной ценности и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продукцией компании, производством и цепочкой поставок.

В центре корпоративных усилий в области устойчивого развития находятся бездымные продукты, которые, по мнению компании, позволят однажды полностью исключить для совершеннолетних потребителей вред, связанный с курением. По состоянию на конец 2 квартала 2021 года количество совершеннолетних потребителей системы нагревания табака IQOS производства ФМИ в мире превысило 20 миллионов человек. Количество потребителей этой системы в России превышает 4 млн человек. Реагируя на востребованность категории среди совершеннолетних курильщиков, в 2020 году ФМИ вывела на российский рынок новое бездымное устройство lil SOLID и стики для него.

Компания активно развивает свой бизнес, инвестирует в российскую экономику, создает новые рабочие места и обеспечивает постоянный доход от акцизов и других налогов в государственный бюджет.

Объем инвестиций ФМИ в российскую экономику за последние 30 лет превысил 2 миллиарда долларов США. Об этом во время презентации отчета об устойчивом развитии сообщил Ашок Рам Мохан, президент аффилированных компаний ФМИ в России и Беларуси.

По его словам, устойчивое развитие является частью бизнес-стратегии аффилированных компаний в России и сконцентрирована вокруг четырех направлений, лежащих в основе корпоративной концепции «бездымного будущего». Эти направления – создание инновационных бездымных продуктов, продвижение эффективной работы, заботу о сотрудниках и представителях местных сообществ, охрану окружающей среды.

Также, согласно требованиям GRI, компания совместно с заинтересованными сторонами определила перечень наиболее актуальных существенных тем, деятельность в которых раскрыла более подробно. Такие темы включают в себя дальнейшую разработку бездымной продукции с пониженным риском, оценку воздействия такой продукции на здоровье, ответственную реализацию научно-исследовательской деятельности, гарантированный доступ к бездымной продукции только для совершеннолетних курильщиков, которые не готовы отказаться от вредной привычки, антикоррупционную деятельность и защиту конкуренции, обеспечение справедливых, благоприятных и безопасных условий труда и благополучия сотрудников.

«Мы взяли на себя обязательство выстраивать постоянный прозрачный диалог со всеми заинтересованными сторонами – это наши сотрудники, регуляторы, представители медицинского сообщества, поставщики, акционеры и жители регионов присутствия компании. Такое открытое взаимодействие позволяет значительно ускорять адресное внедрение необходимых практик в области устойчивого развития», отметила Ирина Жукова, региональный директор по устойчивому развитию ФМИ в России и Восточной Европе.

ФМИ присутствует в более чем 100 городах России, где приводит в жизнь проекты, направленные на повышение качества жизни жителей. Ключевые направления деятельности включают в себя обеспечение доступа к получению образования, точечное повышение качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, развитие науки и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Одним из примеров такой работы является проект «Инновационный бизнес-навигатор», реализуемый компанией в партнерстве с РСПП в формате бесплатной акселерационной программы для среднего и малого бизнеса по всей стране, который содействует реализации национального проекта «Мой бизнес». В этом году «навигатор» будет посвящен экологической повестке.

К участию в нем отобраны стартапы, содействующие реализации нацпроекта «Экология», которые, кроме образовательного интенсива, имеют реальную возможность получить грант на развитие бизнеса.

По словам Ирины Жуковой, реализуемый совместно с РСПП проект – это вклад в экономическое развитие регионов страны. С 2017 года его география увеличилась в три раза.

Презентация нефинансовой отчетности ФМИ является важным инструментом для поддержания прозрачного и конструктивного диалога со всеми вовлеченными сторонами.

В сентябре Минфин включил в проект Стратегии развития финансового рынка до 2030 года предложение об обязательном раскрытии нефинансовой отчетности компаниями, действующими в российской юрисдикции, для сбалансированного и устойчивого развития экономики в целом.

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