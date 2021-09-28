Во Всемирный день туриста москвичам предложили интересные маршруты по столице

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28 сентября 2021, 09:54 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

В пяти локациях маршрута «На берегах Химкинского водохранилища» можно прогуляться по красивым местам, полюбоваться отреставрированным Северным речным вокзалом, пройтись по паркам «Северное Тушино» и «Покровское-Стрешнево», увидеть шлюз № 7 Канала имени Москвы.

Маршрут «Москва из кино» проходит по местам съемок восьми фильмов. Так, все желающие могут погулять по Новому Арбату, Никитскому бульвару, Красной площади, мимо театра «Современник» к высотке на Котельнической набережной.

Также на прогулке можно узнать, как создавались коллекции произведений искусства и музейные объединения, где жили известные художники, обитали герои книг, а также увидеть Дом Пашкова, Российскую государственную библиотеку, памятник Федору Достоевскому и дом Валентина Серова, побывать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и галерее Ильи Глазунова.

Беговой маршрут «Полумарафон «Моя столица» начинается на Университетской площади перед главным зданием МГУ, далее ведет к киностудии «Мосфильм», конечной точкой прогулки является смотровая площадка Воробьевых гор.

Маршрут «Загадки парка «Коломенское» проводит москвичей по музею-заповеднику "Коломенское" на берегу Москвы-реки, а маршрут «Через скверы к звездам» – по переулкам Пресненского района и музею современного искусства Зураба Церетели.

Для прогулок с детьми подойдет маршрут «Невероятные приключения на Пресне». Туристы смогут узнать, чем завтракают в разных странах, посетить планетарий и Московский зоопарк. Завершается прогулка на 89-м этаже башни «Федерация».

На портале мэра и правительства Москвы каждый может изучить подробно любой интересующий вас маршрут.

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