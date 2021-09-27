Министерство обороны Латвии считает, что можно использовать оружие и в мирное время

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27 сентября 2021, 23:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Буквально завтра, 28 сентября, правительство Латвии будет решать вопрос поправок к закону, которые дадут солдату и телохранителю право использовать служебное огнестрельное оружие при проведении спецопераций в мирное время.

Поправки к Закону о национальной безопасности, принятые Сеймом в 2017 году, предусматривают, что для преодоления скрытой военной угрозы в мирное время, если используются военные средства, Кабинет министров может поручить Министерству обороны управлять мерами по управлению угрозами в зоне ограниченного доступа. Иными словами, если есть скрытая угроза в мирное время, то для ее предотвращения НВС Латвии могут проводить специальные операции.

А в 2021 году Сейм принял и другие поправки к Закону о национальной безопасности, которые определяют ситуацию, угрожающую стране в результате военных действий, и определяют меры по ее предотвращению. А именно, ситуация, угрожающая государству в результате военных действий, понимается как незаконная иностранная военная деятельность, направленная против Латвии.

Угроза же стране может существовать и в мирное время… Чтобы солдат, телохранитель или земессарг имел право использовать огнестрельное оружие, то нужен соответствующий закон. Вот 28 сентября правительство Латвии об этом и подумает…

Слишком «мудрено» высказалось министерство обороны Латвии! Я понимаю так, что огнестрельным оружием могут пользоваться солдаты, земессарги и охранники… В мирное время! Конечно, если видят угрозу безопасности государства?

А по каким критериям определяется «угрозу государства»? Например, высказывание против очередного решения правительства?

Я понимаю так: «скрытую военную угрозу» могут найти среди людей, которые недовольны нашей властью. И тут уже не будет ни латышей, ни русских, не будет «разделений»! Получится, что, мол «этот человек является угрозой нашему благополучию и безбедной жизни, а посему «подлежишь» утилизации». Принятие таких поправок – скользкий момент: могут начать стрелять и в мирное население, если, например, услышат «непокорные» мысли… Но может же быть такое? Вполне! А потом или спишут на «человеческий фактор» и заплатят семье «мизер», или вовсе сделают виноватым…

Мнение латвийцев из социальных сетей.

«Получается, что может произойти «отстрел» людей. Да, Латвия прожила второй свой срок независимости тогда за 30 лет…»

«Я понимаю, что новый закон разрешит военным использовать людей, как мишени? О чем думает этот Пабрикс?»

«Скоро будут воевать со своим народом. Увидите!»

«А вы думаете, что люди будут молчать? Может резня начаться».

Я знаю только одно: если армия страны хоть раз направила свое оружие против своего народа, то это уже чужая армия… и народ вправе защитить себя любым путем. Примеров в истории много.

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