Жителей Самарской области будут пускать в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры только по QR-кодам

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27 сентября 2021, 21:38

QR-код, фото: Liang Sen/XinHua/Global Look Press

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о запуске системы пропусков с помощью QR-кодов в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры. На реализацию процесса владельцам организаций дается две недели.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации … Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 06:00, если заняты более 50% посадочных мест»,- написал глава региона в Instagram.

В связи с разной эпидемиологической обстановкой на территории области Азаров поручил со следующей недели главам муниципалитетов рассмотреть возможность перевода на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс. По его словам, в осенний период необходимо защитить здоровье детей.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о необходимости заставлять россиян делать прививку от новой коронавирусной инфекции.

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