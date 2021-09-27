Бродячие собаки – проблема нашего равнодушного общества

Аргументы Недели → Общество 13+

27 сентября 2021, 18:39 Кристина Антонова

Фото: pixabay.com

Всего в мире, по данным статистики Mars Petcare за 2016 год, 522 миллиона собак, из которых примерно 80% бродячих или нежелательных. Некоторые из них были оставлены их владельцами, другие выросли на улицах. Не малое влияние на рост их численности оказывает и законодательство стран, а также отношение к проблеме в целом. Их количество с каждым годом растёт все больше и больше, в связи с этим проблема бездомных животных является особо актуальной и нуждается в решении.

Возникнув затруднения с домашними питомцами, хозяева просто берут и выбрасывают их на улицу. Это является одной из самых бесчеловечных практик и должно быть пресечено государственными органами, поскольку важно повышать осведомленность о бездомных животных. Не только бесчеловечно по отношению к собаке, которая останется на произвол судьбы и никогда не жила на улице и, скорее всего, умрет ужасной смертью, это также увеличит популяцию уличных собак. Будет стоить надеяться лишь на удачную случайность – отзывчивых волонтёров или неравнодушных прохожих. Только лишь 1 из 10 собак, привыкшей к заботе и любви человека, вновь посчастливится обрести дом. Что бы вы ни решили сделать, чтобы помочь, будьте уверены, ваши усилия окажут положительное влияние, которое сделает многих бездомных животных счастливее и здоровее!

Переполненность приютов является реальной проблемой. Многие организации не могут позволить всем собакам предоставлять содержание и необходимый уход. В конечном итоге они подвергаются эвтаназии, чтобы освободить место в приютах для прибывающих новых бездомных собак. Вместо того, чтобы покупать дорогостоящую породу собак, попробуйте принять бродячую. Вы дадите им этим самым шанс на вторую жизнь и любовь с заботой, в которой они очень нуждаются. А в ответ собака подарит свою преданность и дружбу круглый год. Некоторые приюты даже дают стартовый набор одеял, игрушек и других вещей, которые могут вам понадобиться для ухода за вашим новым питомцем. Но прежде чем вы решитесь на это, вы должны спросить себя, есть ли время и ресурсы, чтобы заботиться о питомце? Не сдавайтесь и не бросайте их, что было бы эмоционально травмирующим для них, оставляя несчастными до конца их жизни. Очень часто люди приобретают животных в качестве игрушки. Наигравшись с питомцем, хозяин начинает издеваться над своим самым преданным другом, так как собака надоедает. Начинают бить её, мучают голодом и жестоко убивают, при этом оставаясь совершенно безнаказанными. Помните, что мы в ответе за тех, кого приручили.

Нет ничего более душераздирающего, чем жестокое обращение с животным, и нет никаких причин, по которым какое-либо животное должно мучаться от жестокого обращения. К сожалению, есть и такие, кто пользуется состраданием людей к животным и использует его для своей личной выгоды. Прямо сейчас они страдают в исследовательских лабораториях, бродят в поисках еды, становятся жертвой пищевого отправления… Бродячая собака будет питаться всем, что человек может классифицировать как съедобное. А в отчаянии часто едят пластиковые контейнеры, которые лишь пахнут едой. Подходя к бродячим собакам на улице, чтобы оказать помощь или накормить, почти половина собак не принимает помощь, а многие из них кажутся обеспокоенными и, вероятно, имели негативные встречи с людьми.

Бедные существа умирают на дорогах, щенков раздавливают под движущимися транспортными средствами, сбивают безрассудные водители, оставляя их парализованными и искалеченными на всю жизнь. В конечном счете, ответственность за то, чтобы собаки не страдали на улицах, лежит на нас. Каждый может быть тем, кто поможет в трудную минуту, ведь им приходится полагаться только на доброту незнакомцев. Наша основная задача – заботиться о таких животных как можно больше, потому что сами о себе они не смогут позаботиться.

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