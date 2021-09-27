В Аше появится ледовая арена

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27 сентября 2021, 18:07 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом построят в городском парке.

Церемония закладки камня под строительство арены состоялась сегодня. В ней принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках своего визита в Ашинский район.

Договоренность о возведении комплекса с градообразующим предприятием — Ашинским металлургическим заводом — была достигнута в прошлом году. Сейчас завершается проектирование, само строительство начнется в 2022 году.

Добавим, что в ходе своего визита в муниципалитет, Алексей Текслер посетил набережную реки Сим. Там был укреплен берег для защиты от затопления. Главе региона презентовали проект благоустройства территории, который Ашинский район направлял на федеральный конкурс, но финансирования не получил. Алексей Текслер пообещал, что проект по благоустройству набережной реки Сим поддержат региональные власти.

Кроме этого глава региона посетил поселок Аминовка, где до конца этого года планируют подключить к газу 367 частных домов.

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