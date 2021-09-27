В Челябинске доноров крови зовут на закрытие сезона

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27 сентября 2021, 18:04 Анна Семенова

Доноры крови спасают жизни. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

28 сентября в последний раз в этом году будет работать мобильный передвижной пункт.

Закрытие сезона выездов мобильного пункта сбора крови, по информации Минздрава Челябинской области, состоится во вторник, 28 сентября. Всех желающих приглашают в Металлургический район, к кинотеатру «Россия» (ул.Богдана Хмельницкого, 14-а). Мероприятие будет проходить с 8:00 до 12:00.

Гостей ждет Развлекательная программа от волонтеров Челябинского медицинского колледжа. Тем донорам, кто сдаст кровь в этот день, вручат подарки от Станции переливания и Союза машиностроителей Челябинской области. После состоится традиционное чаепитие со сладостями.

Сообщается также, что на празднике можно будет сделать прививку от COVID-19.

Кстати, вы можете стать донором крови, если:

имеете гражданство РФ

вам больше 18 лет

у вас нет медицинских противопоказаний к донорству.

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