Немерюк предупредил об усилении контроля за масочным режимом в московских магазинах и кафе

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27 сентября 2021, 18:20 Источник: РИА Новости

кафе, фото: pixabay.com

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в магазинах и кафе усилят контроль за соблюдением масочного режима.

«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведётся с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита ... И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно»,- пояснил он.

Немерюк отметил, что на неделе ряд крупных торговых центров, в том числе Метрополис, уже получили предостережение. Он напомнил, что для юридических лиц за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусматривается либо штраф до 1 млн. рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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