Аргументы Недели Общество 13+

Немерюк предупредил об усилении контроля за масочным режимом в московских магазинах и кафе

, 18:20 Источник: РИА Новости

Немерюк предупредил об усилении контроля за масочным режимом в московских магазинах и кафе
кафе, фото: pixabay.com

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в магазинах и кафе усилят контроль за соблюдением масочного режима.

«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведётся с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита ... И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно»,- пояснил он.

Немерюк отметил, что на неделе ряд крупных торговых центров, в том числе Метрополис, уже получили предостережение. Он напомнил, что для юридических лиц за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусматривается либо штраф до 1 млн. рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины и его окружение. «Скорее, это может вызвать только сожаление», - добавил он.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью