Самые бюджетные направления для путешествий в октябре

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27 сентября 2021, 17:04 Анастасия Иванова

pixabay.com

В этом октябре самыми бюджетными направлениями для путешествий стали Санкт-Петербург, Анапа, Калуга и Краснодар. Список выгодных маршрутов назвали в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Одним из самых дешевых вариантов перелетов - маршрут Москва-Краснодар. Его стоимость составляет одну тысячу рублей. На втором месте - билет из Москвы в Санкт-Петербург за 1050 рублей, а замыкает тройку рейс Москва - Анапа за 1150 рублей.

Причем петербуржцам в октябре выгодно лететь в столицу. Это составит тысячу рублей в одну сторону. Чуть дороже обойдется туристу Калуга - 1,5 тысячи рублей, и Воронеж - 1,6 тысячи рублей. Улететь в Калининград можно за 1,7 тысячи рублей, а за 1,9 тысячи рублей - в Волгоград.

Жители Сочи могут приобрести самый недорогой авиабилет за 1,3 тысячи рублей в Минеральные Воды. Самым доступным направлением для екатеринбуржцев стала Уфа - 1,3 тысячи рублей.

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