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Врач Малиновская заявила, что активным пожилым людям удается быстрее побороть коронавирус

, 15:21

Врач Малиновская заявила, что активным пожилым людям удается быстрее побороть коронавирус
pixabay.com

Светлана Малиновская, заведующая восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы, рассказала, что в группе риска по COVID-19 на сегодняшний день пожилые граждане. Коронавирусная инфекция для таких россиян и людей с хроническими заболеваниями представляет особую опасность.

Специалист привела в пример свою пациентку, которой 95 лет. Речь идет о спортивной пенсионерке, которая пару лет назад на Крымском полуострове прыгала со скалы. По мнению Малиновской, “такой авантюризм сыграл ей в плюс при выздоровлении”, пишет Общественная служба новостей.

Она отметила, что у этой пожилой женщины легкие были поражены на 80%, симптомы были очень тяжелыми. В медицинском учреждении бабушка провела много дней. В итоге пенсионерка вылечилась и уехала к себе домой в подмосковный Подольск.

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