На Южном Урале 99% учреждений социальной сферы обеспечены теплом

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27 сентября 2021, 14:59 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Подключение к теплу должно быть завершено в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным на 15 часов 27 сентября в Челябинской области тепло подается в 99,4% жилого фонда и 99% учреждений социальной сферы. В работу запущено 98% котельных. Руководители территорий докладывают о проделанной работе в министерство строительства и инфраструктуры региона, данные меняются ежечасно, подключение к теплу планируется завершить в ближайшее время.

Добавим, что по поручению губернатора Алексея Текслера вопрос теплоснабжения контролирует министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. Паспорта готовности муниципалитетов к отопительному сезону будут составлены до 15 ноября. До этого срока будут завершены ремонтные работы и соответствующие проверки.

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