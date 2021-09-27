На Южном Урале 99% учреждений социальной сферы обеспечены теплом

По данным на 15 часов 27 сентября в Челябинской области тепло подается в 99,4% жилого фонда и 99% учреждений социальной сферы. В работу запущено 98% котельных. Руководители территорий докладывают о проделанной работе в министерство строительства и инфраструктуры региона, данные меняются ежечасно, подключение к теплу планируется завершить в ближайшее время.
Добавим, что по поручению губернатора Алексея Текслера вопрос теплоснабжения контролирует министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. Паспорта готовности муниципалитетов к отопительному сезону будут составлены до 15 ноября. До этого срока будут завершены ремонтные работы и соответствующие проверки.
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