Во время пандемии выросло число детей младшего возраста, страдающих от лишнего веса

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27 сентября 2021, 14:54 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Сегодня каждый пятый ребенок в России страдает от избыточной массы тела. Каждый пятнадцатый — от ожирения. Пандемия усугубила ситуацию. Аналогичная проблема возникла по всему миру.

В Роспотребнадзоре рассказали, что дистанционный формат учебы больше всего отразился на младших школьниках от 7 до 10 лет. Дети этого возраста быстрее набирают вес от недостатка движения. Также в группе риска подростки мужского пола от 12 лет.

Отсутствие прогулок на свежем воздухе, занятий физкультурой, потребление сладкой газировки, заказываемый домой фастфуд — все это добавило килограммы. Эксперты отмечают, что у 80% детей с ожирением эта проблема никуда не уходит даже во взрослой жизни. Также у них повышен риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и высокого давления. Чтобы ребенок начал худеть, нужно скорректировать питание, научить его есть медленно, без телефона в руках и не перед телевизором. Главное — самим тоже подавать правильный пример.

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