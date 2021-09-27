Елена Мизулина планирует изменить процедуру изъятия детей из семьи, на грязь в квартире перестанут обращать внимание

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27 сентября 2021, 13:58 Источник: Известия

Фото: GlobalLook

Елена Мизулина готовит поправки в Семейный кодекс, которые коснутся прежде всего процедуры изъятия несовершеннолетних из семьи. Какими будут новые правила?

Как сообщила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, поправки планируют внести уже в этом году или в начале 2022-го. Предлагается изменить основания, по которым можно отобрать ребенка. Грязь в квартире и пустой холодильник перестанут считать весомой причиной.

Также ребенку будут стараться сохранить окружение добропорядочных родственников — вместо реабилитационного центра станут отправлять к бабушкам-дедушкам или даже крестным. Раньше после процедуры изъятия детей из семьи сразу следовал иск в суд о лишении родительских прав, теперь же будет возможно предварительное разбирательство.

Эксперты согласны, что учитывать нужно не уровень загрязнения квартиры, а привязанности между ребенком и родителями, насколько ему комфортно с ними. Однако нужны четкие методические указания. Прописать законодательно абсолютно все непредвиденные обстоятельства невозможно, но основные моменты все же должны быть обозначены. Также сотрудники полиции и органов опеки часто не знают, как вести себя с ребенком. И не удивительно — в среднем в органах опеки работают не больше года из-за маленькой зарплаты и эмоционального напряжения. О повышении квалификации и речи нет. Нередко детей забирают из благополучных семей, но оставляют в асоциальных. На тщательное разбирательство не хватает времени и сил.

К тому же, испытывающие трудности семьи боятся обращаться за помощью. У нас это просто не принято. Хотя было бы эффективно подключать психологов, юристов, соцработников. На все эти моменты Елене Мизулиной специалисты рекомендуют тоже обратить внимание.

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