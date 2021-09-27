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Сергей Собянин поздравил работников детских садов с Днём воспитателя

, 12:34

Сергей Собянин поздравил работников детских садов с Днём воспитателя
Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на улице Вольная, где встретился с будущими воспитателями - призерами чемпионата WorldSkills в компетенции «Дошкольное воспитание» и поздравил работников детсадов с Днем воспитателя.

«Детские сады посещают почти 500 тыс. московских детишек. Это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, заботятся о них. И в Москве каждый год строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300», - сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что важно не только строить новые здания для детских садов, но и создавать домашнюю уютную атмосферу для детей, которая «делается руками воспитателей и нянь».

«От имени москвичей я сегодня воспитателям детских дошкольных учреждений хочу сказать спасибо и поздравить с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, удачи, успехов в этой сложной и очень важной работе», - добавил мэр столицы.

Он также выразил благодарность призерам чемпионата WorldSkills в компетенции «Дошкольное воспитание».

«Вам отдельное спасибо, что выбрали такую сложную профессию и так достойно представляете город Москву на соревнованиях WorldSkills, побеждаете. Представляю, насколько это сложно», - отметил Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что с 2011 года в Москве построен 321 детский сад. Первого сентября 2021 года впервые открыли свои двери девять новых детских садов на 2 тысячи 45 мест. В планах на 2021-2023 годы - еще несколько десятков детских садов, в основном в кварталах массовой застройки.

Более 150 школ - 1 тыс. 709 дошкольных групп - реализует проект «Дошкольное пространство без границ». За счет использования мобильных перегородок групповая в считанные минуты трансформируется в спальню, игровую или комнату для проведения занятий в зависимости от расписания на день.

Новый детский сад на ул. Вольная находится в трехэтажном здании, рассчитан на 205 малышей. Детский сад войдет в состав городской школы №1362 и откроется до конца осени.

В 2021-2022 учебном году в детские сады пошли более 430 тыс. малышей. По сравнению с 2010 году контингент воспитанников детских садов вырос в 1,5 раза. Обучение и присмотр за детьми осуществляют порядка 30 тыс. воспитателей.

Сообщается, что в 2021 году, второй год подряд, сборная Москвы заняла первое место по количеству медалей в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Всего москвичи завоевали 236 медалей: 160 золотых, 51 серебряную и 25 бронзовых.

День воспитателя отмечается ежегодно 27 сентября. Дата празднования приурочена к открытию первого российского детского сада в 1863 году в Санкт-Петербурге.

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