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Андрей Бочкарёв: Восточный участок БКЛ метро построен почти наполовину

, 12:21

Андрей Бочкарёв: Восточный участок БКЛ метро построен почти наполовину
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» завершено на 47%.

«Строительство восточного участка БКЛ метро сегодня ведется активными темпами, на всех четырех станциях полным ходом идет возведение основных конструкций, а на станциях «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» уже ведутся архитектурно-отделочные работы на платформенном участке. Общую готовность участка на сегодняшний день мы оцениваем в 47%», - отметил Андрей Бочкарёв.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, работы на станциях ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

«Самая высокая степень готовности у станции «Текстильщики», в настоящий момент она готова на 48%, станция «Кленовый бульвар» - на 46%, «Печатники» - на 32%, а «Нагатинский затон» - на 31%», - уточнил Юрий Кравцов.

Напомним, что протяженность восточного участка БКЛ метро составляет 11,4 км. С новых станций пассажиры смогут пересесть на две радиальные линии метро, поезда второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), а в перспективе – на Бирюлевскую линию метро.

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