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Биолог Анча Баранова перечислила факторы, повышающие риск летального исхода при COVID-19

, 12:36

Биолог Анча Баранова перечислила факторы, повышающие риск летального исхода при COVID-19
фото: pixabay.com

Смертельные исходы заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и у которых имеются тяжелые сопутствующие заболевания.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью радио Sputnik рассказала, что чем больше у пациента с ковидом недугов, тем тяжелее он переносит заболевание. Повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков.

По словам Барановой, некоторые факторы, повышающие риск смерти при коронавирусной инфекции, ученые обнаружили совсем недавно, исследователи доказали, что влияние гена МАРТ распространяется и на острую фазу COVID-19, и на ее последствия, в том числе на неврологические осложнения.

На состояние пациента могут повлиять больничные инфекции. Если человек антибиотико-резистентен, то потребуется время на подбор подходящих ему антибиотиков, а его состояние в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал.

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