Ледовый городок в Челябинске заселят героями сказок

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27 сентября 2021, 11:52 Анна Семенова

Ледовый городок в этом году заселят герои русских сказок. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Темой этого года станет волшебный лес.

Каждый год тему ледового городка на площади Революции определяют сами челябинцы. Голосование традиционно проводится на портале «Активный житель74».

Концепция -2022 уже известна: это будет «Сказочный лес», за который отдали свои голоса 49,3% южноуральцев. Тема русских сказок оставила далеко позади детские сказки, музыкальные аллюзии и тему кругосветного путешествия.

Прошлой зимой в городке реализовали фантазии на тему «60 лет с первого полета человека в космос». Стоимость скульптур составила 6 миллионов 700 тысяч рублей.

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