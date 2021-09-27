Ледовый городок в Челябинске заселят героями сказок
27 сентября 2021, 11:52 Анна Семенова
Темой этого года станет волшебный лес.
Каждый год тему ледового городка на площади Революции определяют сами челябинцы. Голосование традиционно проводится на портале «Активный житель74».
Концепция -2022 уже известна: это будет «Сказочный лес», за который отдали свои голоса 49,3% южноуральцев. Тема русских сказок оставила далеко позади детские сказки, музыкальные аллюзии и тему кругосветного путешествия.
Прошлой зимой в городке реализовали фантазии на тему «60 лет с первого полета человека в космос». Стоимость скульптур составила 6 миллионов 700 тысяч рублей.
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