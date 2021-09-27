Собянин представил основные проекты благоустройства трех районов Зеленограда

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27 сентября 2021, 11:39 Источник: sobyanin.ru

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве районов Матушкино, Крюково, Савелки.



«Продолжаю рассказывать о создании качественной городской среды в жилых районах. Несколько интересных проектов было запланировано в Зеленограде. Многие из них уже завершены», - написал мэр столицы в блоге на своем персональном сайте.



Он отметил, что в Крюково есть Нижний Каменский пруд - окраина рядом с 17-м микрорайоном.



«Долгое время эта территория оставалась неухоженной. Взялись за нее в 2019 году, создав в западной части пруда комфортное рекреационное пространство со скейт-парком, воркаутом, велодорожкой и детскими площадками. Нынешним летом обустроили всю прибрежную территорию Нижнего Каменского пруда. Проложили пешеходные дорожки. Сделали у воды пикниковые площадки с беседками. Украшением прогулочной зоны стал пешеходный мостик с ажурными перилами через русло реки Каменки», - подчеркнул Сергей Собянин.



Кроме того, в Крюково идет строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами.



«А его главным общественным пространством станет новый парк активного отдыха площадью 12 га. Центрами притяжения поклонников спорта станут памп-трек и лыжероллерная трасса. На территории парка устанавливаются удобные скамейки и энергосберегающие светильники», - сообщил мэр Москвы.



По его словам, в Савелках было проведено благоустройство территории, прилегающей к корп. 360, «Дому-флейте».



«Работы были разбиты на два этапа. В 2019 году были созданы бульварная зона и сквер «Флейта». В этом году привели в порядок территорию со стороны Савелкинского проезда, где вымостили широкий тротуар, установили новые лавочки и урны. Рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак», - сообщил Собянин.



Также в Савелках прошло благоустройство зоны отдыха в 5-м микрорайоне, который находится посреди соснового леса, возле развязки на 37 км Ленинградского шоссе.

«Наиболее популярная пешеходная дорожка квартала была преобразована в полноценную прогулочную зону с новыми скамейками, фонарями и цветочными клумбами. В ближайшее время будет завершен ремонт восьми детских и спортивных площадок, где установят современные игровые комплексы», - говорится в сообщении.



Сергей Собянин написал, что также обновлен регбийный стадион, на котором проходят тренировки местной молодежной команды.



«Создали новую физкультурно-спортивную площадку. На поле с искусственным покрытием можно играть в футбол круглый год. Также реконструировали площадку воркаут. Создали пространство для игры в теннис и баскетбол», - отметил мэр столицы.



В Матушкино, в свою очередь, также благоустроена зона отдыха на Березовой аллее, д. 6-9.



«Обновили пять детских и пять спортивных площадок, отремонтировали дорожки, установили новые лавочки и фонари, высадили 20 деревьев и 1,4 тыс. кустарников», - сообщил Собянин.



Мэр подчеркнул, что благодаря реализации новых проектов создания качественного общественного пространства Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни.





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