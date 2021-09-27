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Сергунина рассказала об интересе ИТ-специалистов к столичному конкурсу «Лидеры цифровой трансформации»

, 11:30

Сергунина рассказала об интересе ИТ-специалистов к столичному конкурсу «Лидеры цифровой трансформации»
Фото из открытых источников

Более 2 тысяч человек зарегистрировались на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», который проводится в столице в третий раз. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

«Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более 10 иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию. Общее число зарегистрированных участников уже превышает 2 тысяч» - рассказала Сергунина.

Отмечается, что прием заявок начался 27 августа и продлится до 22 октября. Зарегистрироваться на конкурс на соискание премий мэра Москвы, выбрать задачу и предложить решения можно на официальном сайте проекта leaders2021.innoagency.ru.

Для участия в конкурсе разработчики выбирают задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслях. Больше всего заявок в настоящее время подано на создание рекомендательной системы для пользователей московских библиотек и интерактивной карты для размещения спортивной инфраструктуры.

«Участникам проекта предлагается среди прочего повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, разработать сервис, который будет рекомендовать новости для пользователей mos.ru и мобильного приложения «Моя Москва» на основе их интересов. Эти решения сделают городские онлайн-сервисы еще более полезными и удобными для москвичей», - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что заявки на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» принимают от коллективов в составе от трех до пяти человек. Если у участника нет команды, он сможет найти ее с помощью интерфейса в личном кабинете на сайте конкурса или обратиться к модераторам.

Общий призовой фонд составляет 10 млн рублей. Победителями станут 10 команд, предложивших лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта москвичей. Организатором конкурса является столичный департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии департамента информационных технологий города, а оператор проекта выступает Агентство инноваций Москвы.

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