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Правительство обсуждает, как изменить «замороженную» накопительную часть обязательного пенсионного страхования

, 11:31 Источник: Коммерсантъ

Правительство обсуждает, как изменить «замороженную» накопительную часть обязательного пенсионного страхования
фото: pixabay.com

Министерство финансов РФ поддержало идею о трансформации «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования в добровольную стандартизированную схему.

С момента введения моратория на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС предлагалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО.

24 сентября у министра финансов Антона Силуанова прошло совещание по вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ. О том, что правительство обсуждает очередную схему реформы накопительных пенсий, - написала газета «Коммерсантъ».

Существовали предложенный Центробанком и Минфином в 2016 году индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и появившаяся в 2019 году идея гарантированного пенсионного плана (ГПП). Концепция, которую одобрил Минфин, подготовлена рабочей группой, в состав которой вошли представители негосударственных пенсионных фондов (НПФ), Минфина, Минтруда и Банка России, и названа «План Б».

От ИПК/ГПП «План Б» получил идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием.
Основные отличия — передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора и внешнего «мягкого подталкивания» имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему.

То есть перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ.

Источник издания раскрыл, что по НПО было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

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