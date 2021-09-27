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«Чем проще твоя жизнь, тем больше счастья ты получаешь от неё»: Гвинет Пэлтроу отмечает свой день рождения

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«Чем проще твоя жизнь, тем больше счастья ты получаешь от неё»: Гвинет Пэлтроу отмечает свой день рождения
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня свой день рождения отмечает американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, писательница и певица Гвинет Пэлтроу. Обладательнице премии «Оскар» исполняется 49 лет.

Гвинет Кейт Пэлтроу Мартин родилась 27 сентября 1972 в Лос-Анжелесе. Её отец был кинорежиссёрам, а мать известной актрисой. Девочка выросла в Калифорнии, и училась в частной школе для девочек в Нью-Йорке. Она с детства мечтала быть актрисой, поэтому спустя некоторое время бросила учёбу, чтобы посвятить себя творческой деятельности.

Дебютом актрисы стал фильм «Крик», после чего она сразу получила роль в фильме «Капитан крюк».  Девушку ждала успешная карьера. Также она сыграла в фильмах «Доказательство» и «Любовь зла».

Больше всего актриса известна по фильмам «Мстители», «Человек паук» и «Железный человек».

Личная Жизнь актрисы очень насыщенная. В 1994 году Пэлтроу была помолвлена с Брэдом Питтом.

С 1997 по конец двухтысячного года Пэлтроу была в отношениях с актёром Беном Аффлеком. В 2002 году Гвинет вышла замуж за Криса Мартина, члена музыкальной группы «Coldplay». Она родила сына и дочку, но после 10 лет брака пара распалась.

В 2014 году актриса вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака.

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