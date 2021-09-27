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Три женщины-туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье

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Три женщины-туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье
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Три женщины-туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье. В региональном управлении МЧС сообщили, что три женщины вышли в поход на Фалазу в субботу, 25 сентября. До сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Сообщение о том, что группа туристок из трех человек пропала в Шкотовском районе Приморья в окрестностях Фалазы, спасатели получили в понедельник, 27 сентября.

Искать женщин выдвинулась поисковая группа из находкинского подразделения вместе с сотрудниками полиции, всего восемь человек с привлечением трёх единиц техники.

Жительница Владивостока, дочь одной из туристок, рассказала, что её мать вместе с двумя подругами поехали в село Анисимовка, чтобы подняться на гору. Девушке позвонила мама и поделилась, что по пути они заблудились и собрались ночевать в лесу. Потом женщина позвонила дочери утром, сообщила, что они прошли зимовье, идут по тропе. Позже на связь туристки не выходили. По словам девушки, на призыв о помощи откликнулось несколько добровольцев,- сообщает издание "Восток Медиа".


Гора Фалаза высотой 1279 метров, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших гор Приморья. Это первый "тысячник" региона, который стремятся покорить начинающие альпинисты и любители гор. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.

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