В России c 1 октября изменится порядок получения пособий на детей

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27 сентября 2021, 08:08 Источник: РИА Новости

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

В России c 1 октября 2021 года изменится порядок получения пособий на детей. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого, или второго ребенка с 1 октября будут перечислять только на банковскую карту "Мир".

Родители, которые не хотят или не могут по каким-то причинам пользоваться банковской картой, смогут получать детское пособие наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.

Соответственно изменения касаются тех родителей, кто получает детские деньги на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.

В Минтруда напомнили, что пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 до 17 лет, получить на почте нельзя.

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