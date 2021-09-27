Ватерпольный клуб «Уралочка» презентовал книгу о своей истории

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27 сентября 2021, 07:28 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Первыми издание увидели посетители Южноуральской книжной ярмарки.

««Уралочка». История побед» повествует об одной из самых титулованных и знаменитых спортивных команд Челябинской области и всей России. Уникальность книги заключается в том, что в ней приведены вспоминания и эмоции непосредственных участников событий, связанных с «Уралочкой» — от момента ее основанная до нынешних дней.

Презентация книги состоялась в рамках Южноуральской книжной ярмарки, которая проходила в Челябинске 24-26 сентября. Представили издание игроки команды разных лет, друзья клуба, а также главный тренер, создатель команды и его бессменный руководитель Михаил Накоряков. Он лично вручил подарочные экземпляры гостям выставки и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. В свою очередь глава региона пожелал команде и дальше творить историю побед.

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