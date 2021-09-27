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Правительство РФ отклонило законопроект о возвращении с 2022 года прежнего пенсионного возраста

, 07:14 Источник: ТАСС

Правительство РФ отклонило законопроект о возвращении с 2022 года прежнего пенсионного возраста
Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект о возвращении с 1 января 2022 года пенсионного возраста.

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму 17 августа законопроект с предложением внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию к прежним показателям - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Правительство законопроект отклонило, объяснив, что в пояснительной записке к предложению КПРФ "отсутствуют объективные обоснования" необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста.

В кабмине отметили, что предложенные изменения не соответствуют концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в России. В правительстве напомнили, что из-за предусмотренного законом переходного периода назначение пенсий в возрасте 65 лет мужчинам и 60 лет женщинам начнет осуществляться с 2028 года.
В кабмине также ответили, что КПРФ не указала, где взять деньги на выплату пенсий.

Правительство третий раз отклонило инициативу КПРФ.

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