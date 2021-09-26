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26 сентября 2021, 22:31

Roscosmos, globallookpress.com

Космический турист для полета на МКС выбрал российский корабль «Союз», а не корабль Илона Маска Crew Dragon. Руководитель российского представительства компании — оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко пояснил, что собирающийся в путешествие в космос человек предпочел космический корабль «Союз» из-за его надежности.

Костенко раскрыл, что с потенциальным космическим туристом сейчас ведутся переговоры.

По словам главы Space Adventures, собирающийся в космическое путешествие гражданин с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, но считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая.

Костенко подчеркнул, что конкуренция с компанией Илона Маска SpaceX никак не отразилась на числе желающих полететь в космос на российских кораблях.

По словам главы представительства компании в России, стоимость полета зависит от того, какой сервис получит клиент. Цены полета на «Союзе» и на Crew Dragon примерно одинаковые, порядка $50 миллионов.

Костенко по итогам лекции «Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным» на ВДНХ уточнил, что тем, кто первым среди непрофессиональных участников полёта выйдет в открытый космос, придётся доплатить несколько миллионов долларов, чтобы покрыть затраты, в том числе на эксплуатацию скафандра.

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