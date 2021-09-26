Путин о шутке Жириновского о смехе перед арестом: «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите»

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26 сентября 2021, 21:48

фото с сайта Кремля

Стало известно, как Владимир Путин отреагировал на шутку лидера ЛДПР Владимира Жириновского об аресте и камере. Путин назвал шутку Жириновского «мрачноватой».

В субботу президент России в режиме видеосвязи провел встречу с руководителями партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Перед встречей с Путиным, в ожидании главы государства, руководители партий вели разговоры между собой. На заявление Жириновского: «Им нечего сказать», лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов ответил: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». «Последний перед арестом, в камеру идет последний», — пошутил Жириновский.

В этот момент появился Путин и прокомментировал:

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя такой день сегодня, в принципе, хороший».

После обмена приветствиями президент передал слово для выступления представителям партии «Новые люди», впервые попавшим в Госдуму по результатам выборов.

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