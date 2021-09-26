Узники концлагеря Саласпилс: Мы так хотели жить

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26 сентября 2021, 21:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото предоставлены для АН «Антифашистским латвийским комитетом»

Сегодня в латвийском городке Саласпилсе отмечали 77-ю годовщину освобождения Саласпилсского концлагеря, созданного в 1941 году гитлеровцами с помощью латышских эсэсовцев.

«Я вижу среди вас молодежь,- обратилась дрогнувшим голосом бывшая узница концлагеря,- я очень прошу вас! Мы уйдем, а вы передайте то, что вам мы рассказали. Передайте детям и внукам. Потому что то, что мы говорим – правда!»

Сегодня некоторые латвийские политики называют концлагерь Саласпилс – «военно-трудовой»…

Саласпилсский концлагерь известен тем, что с 1941 по 1944 год в нем забирали кровь у детей для раненых фашистских солдат. По историческим источникам, в этом концлагере было убито свыше 100 тысяч человек, в том числе до 17 тысяч детей из СССР, Чехословакии, Польши, Австрии, Франции, Нидерландов.

Когда Красная Армия вот-вот должна была ступить на стонущую землю Саласпилса, фашисты в спешке начали уничтожать все, что могли, что стало бы свидетельством их зверств: в местах расстрелов вскрывали рвы и сжигали трупы, а эти места сравнивали бульдозерами, чтобы скрыть следы нечеловеческих преступлений.

Меня поражает, когда мне некоторые националисты Латвии лгут в глаза говоря, что это был «трудовой» лагерь! Мне врать не следует – я говорила с очевидцами! Я-дочь ветерана ВОВ, который освобождал от нацистской чумы. Я – племянница своего дяди, которого никогда не видела, но который совершил огненный таран на эшелон нацистов и погиб во имя всех истерзанных нацистами. Чтобы мне ни говорили, но я никогда не примерюсь с латышскими легионерами СС, пособниками Гитлера. Почему?

«Нас было тысячи, таких же, как ты. Мы так хотели жить, любить жизнь и родину, солнце и детей. Мы сражались, не прячась от пуль, но пули не смогли нас убить. Мы погибли в неволе. Уморенные голодом и истязаниями нацистской каторги». Эти слова выбиты на мемориале Шталага-350, в котором было уничтожено 47000 советских военнопленных.

Я не понимаю, почему люди Доброй Воли, международные организации молчат, когда 16 марта открыто и в центре Риги шествуют «остатки» латышских легионеров СС. Что… зря тогда был Нюрнбергский процесс? Нацизм возрождается?

В Саласпилсе сегодня собрались сотни людей, чтобы почтить память…

Мы помним. И будем помнить всегда! Упокой души невинно убиенным…

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